Kabine yarın toplanıyor: Masada önemli konular yer aacak

Siyasetin gündemi yoğun...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yeni haftada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

ORTA DOĞU'DAKİ GELİŞMELER VE TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ ELE ALINACAK

Toplantıda, Orta Doğu'da savaşa dair son gelişmeler masada olacak.

ABD ve İran arasındaki barış görüşmeleri ve İran'ın ABD'ye sunduğu ateşkes planının kabinede değerlendirilebileceği belirtiliyor.

Kabinede Hürmüz Boğazı'ndaki son durumun da konuşulması bekleniyor.

Artan enerji maliyetlerinin ekonomiye yansımaları ve alınabilecek ek tedbirler detaylandırılacak. Enflasyon hedefleri de kabinenin gündeminde olacak.

MİT RAPORU DEĞERLENDİRİLECEK

Kamuoyunda bir süredir Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçilebileceği iddia ediliyor.

Kabine toplantısında, terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve sürecin MİT tarafından tespiti sonrasında atılabilecek hukuki adımların değerlendirilmesi bekleniyor.

KAHRAMANMARAŞ VE ŞANLIURFA'DAKİ OKUL SALDIRILARI

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları da kabinenin gündeminde.

Okullarda alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi planlanıyor.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatılacak mı? Bu konunun kabine toplantısında gündeme alınabileceği belirtiliyor.

Arife günü 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Bayramın birinci gününün çarşamba olması ise 9 günlük tatil ihtimalini güçlendiriyor.

Eğer pazartesi ve salı günleri hükümet tarafından idari izin kapsamına alınırsa kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan birçok vatandaş, hafta sonu tatilleriyle birlikte toplamda 9 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak.

BAYRAM TAKVİMİ

İşte gün gün 2026 Kurban Bayramı takvimi:

- Kurban Bayramı arifesi: 26 Mayıs (Salı) - Yarım Gün Tatil

- Kurban Bayramı 1. gün: 27 Mayıs (Çarşamba)

- Kurban Bayramı 2. gün: 28 Mayıs (Perşembe)

- Kurban Bayramı 3. gün: 29 Mayıs (Cuma)

- Kurban Bayramı 4. gün: 30 Mayıs (Cumartesi)