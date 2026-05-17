CHP'li Sancaktepe Belediyesi'nden heykel hizmeti
Sancaktepe Belediyesi, semtin simgelerinden biri haline gelen ve üzerinde Osmanlı-Selçuklu motifleri ile tepesinde ay yıldız bulunan saat kulesini yıktı. Belediye, kule yerine Atatürk heykeli yaptı.
Son günlerin en çok konuşulan partisi, CHP oldu.
İç karışıklıklarla çalkanan CHP, etkin pişmanlıktan faydalanan ve itirafçı olan belediye başkanlarının söylemleriyle daha da karışıyor.
CHP, tüm yolsuzluk, rüşvet ve taciz operasyonlarına rağmen heykel sevdasından vazgeçmiyor.
Yakın zamanda belediye başkanları rüşvet ve yolsuzluktan tutuklanan CHP'nin görevde kalan başkanları ise heykel hizmeti veriyor.
SAAT KULESİ YIKILDI
İstanbul Sancaktepe'de Türk mimarisini yansıtan, tepesinde ay yıldız, gövdesinde Osmanlı ve Selçuklu motifleri olan ve ilçenin simgelerinden biri olarak öne çıkan saat kulesi, CHP'li Alper Yeğin'in talimatıyla yıkıldı.
Kulenin yerini yeni bir heykel alacak.
ATATÜRK HEYKELİ HAZIR
Kulenin yıkımı sonrası Sancaktepe'de yaşayan bazı vatandaşlar, tepki gösterdi.
Ancak heykel sevdasından vazgeçmeyen CHP'li belediye, hemen bir çözüm buldu.
CHP'li belediye, yıkılan kulenin karşısına Atatürk heykeli dikti.
