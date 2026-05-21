Kemal Kılıçdaroğlu'ndan mutlak butlan kararıyla ilgili yeni açıklama

CHP için mutlak butlan kararı çıktı...

CHP'de Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 2023'teki kurultay iptal edildi.

Kararla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organları göreve dönüyor.

"GÜN KUCAKLAŞARAK AYAĞA KALKMA GÜNÜ"

Karar sonrası sosyal medya hesabından yeni bir açıklamaya yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet Halk Partisi; kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir.

Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik senedidir.



38. Olağan Kurultayımız ile ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar; bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır.



Gün; sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir.

Gün; kırgınlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetiyle, sükûnetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür.”

"HERKESİ SÜKUNETE DAVET EDİYORUM"

“Bu süreci “keşkelerle” değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akıl ile yönetmek zorundayız.



Şahsi ikballer değil, Türkiye’nin geleceği esastır. Bu kapsamda süreci; önceki dönem Genel Başkanlarımızla, Parti Meclisi üyelerimizle, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla tam bir uyum ve iş birliği içinde yürüteceğiz.



Hiç kimse endişe etmesin, partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz.



Herkesi sükûnete ve ortak akıla davet ediyorum.



Biz bir aradayız!”

