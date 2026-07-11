Christ Inao Oulai, Fiorentina yolcusu

Transfer döneminin hareketli ekiplerinden olan Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Ülkesi Fildişi Sahili ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda başarılı bir performans sergileyen Oulai, geride bıraktığımız sezon içinde de gösterdiği iyi oyunla Avrupa'nın dev takımlarının dikkatini çekmeyi başarmıştı.

Birçok takımı peşine taşan Oulai'nin yeni adresi İtalya Serie A ekibi Fiorentina olabilir.

SÖZLÜ ANLAŞMAYA VARILDI

Fiorentina'ya yakın kaynaklardan biri olan SpaceViola'da yer alan habere göre; daha önce bordo-mavili kulübe yaptığı 25 milyon euroluk teklif reddedilen Fiorentina, yeni teklifinde Trabzonspor ile sözlü anlaşmaya vardı.

TRANSFER ŞARTLARI

Haberde, bonuslarla birlikte yaklaşık 30 milyon euroya ulaşan anlaşmanın yanı sıra Trabzonspor'un, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusunun gelecekteki satışından yüzde 10 pay alacağı öne sürüldü.

Fiorentina yöneticilerinin transferi sonuçlandırmak amacıyla önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek oyuncu ve temsilcileriyle görüşeceği aktarılırken, Oulai'nin menajer ekibinin de transferin gerçekleşmesini istediği belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 23 MİLYON EURO

23 milyon euro piyasa değeri bulunan Oulai, geride bıraktığımız sezonun başında Trabzonspor'a transfer olmuştu.

Bordo-mavililerin bonservisine 5.5 milyon euro verdiği genç isim, geçen sezon Trabzonspor'da çıktığı 31 maçta 2 gol ve 4 asistle mücadele etti.

TARİHE GEÇECEK

Oulai, Fiorentina ile anlaşılan bonservis bedeline İtalya'ya giderse Trabzonspor tarihine geçecek.

Bordo-mavililerden 27.5 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır, Karadeniz ekibinin en pahalı satışı olmuştu.