Çiçek Taksi'nin Polis Nuray'ıydı; Son hali dikkat çekti

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90'lı yılların unutulmaz dizisi Çiçek Taksi oyuncuları, günümüzde hala merak ediliyor.

Dizide canlandırdığı Polis Nuray karakteriyle hafızalara kazınan Gül Gölge de bu isimlerden oldu.

Uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat süren Gölge, son haliyle gündeme geldi.

44 yaşındaki Gül Gölge, fit görünümüyle yıllara meydan okuyan ünlü isimlerden.

Bugünlerde çocukları, yazdığı roman ve yeni projeleriyle bambaşka bir hayat süren oyuncunun son hali ise beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte, Çiçek Taksi'nin Nuray'ı Gül Gölge'nin son hali...