Çiftçi çocuğuydu, bakanlıktan ödül aldı: Hem su hem enerji tasarrufu sağlıyor

Brezilya’da bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelen ve eğitim hayatını Almanya Federal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (UNOESC) sürdüren 19 yaşındaki Samuel Ferreira da Silva, tarımsal üretimde karşılaşılan su israfına karşı teknolojik bir çözüm geliştirdi.

Samuel'in tasarladığı akıllı bahçe sistemi, yağmur suyu depolama tankı, toprak nemini ölçen sensörler ve bunları kontrol etmeye yarayan bir mobil uygulamadan oluşuyor.

Hem pratik hem ekonomik

Bu sistemin merkezinde yer alan yağmur suyu tankı, şebeke suyuna olan bağımlılığı azaltıyor ve sisteme entegre edilen sensörler sayesinde toprak sadece ihtiyaç duyduğu kadar sulanıyor.

Manuel sulamadan kaynaklanan israfın önüne geçen bu otomasyon, aynı zamanda rasyonel enerji kullanımı sağlayarak çevresel sürdürülebilirliğe de katkıda bulunuyor.

Genellikle pahalı ekipmanların ve büyük yatırımların gerektirdiği tarım teknolojilerini, herkesin ulaşabileceği bir noktaya taşıyan bu buluş, uzmanlardan da tam not aldı.

Projenin danışmanı Jacson Matte, sistemin düşük maliyetli olması sayesinde hem ev tipi küçük bahçelerde hem de küçük ölçekli çiftliklerde kolaylıkla kullanılabileceğini vurguluyor.