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Çin'de felaket: Ev ve iş yerleri sular altında kaldı

Çin'in güneydoğu sahilinde yer alan Fujian eyaletinde günlerdir etkisini sürdüren şiddetli yağış sonucu oluşan sel felaketinden en az 12 bin kişinin etkilendiği açıklandı.

İHA | 18.05.2019 - 13:55..
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Çin’in Fujian eyaletinde bulunan Nanping ve Sanming şehirlerinde etkisini daha çok gösteren şiddetli yağışlardan en az 12 bin kişinin etkilendiği belirtildi.

BİNLERCE KİŞİNİN TAHLİYESİ SÜRÜYOR

Acil durum ilan edilen bölgede şu ana kadar selden etkilenen bin 757 kişinin tahliye edilebildiği aktarıldı. İletişim hatlarının tahrip olduğu bölgede, binlerce kişinin tahliye çalışmaları sürüyor.

Çin'de felaket: Ev ve iş yerleri sular altında kaldı

YAŞLILAR TEK TEK TAŞINDI

Sel nedeniyle birçok ev ve iş yeri sular altında kalırken, itfaiye ekipleri selde mahsur kalan 29 kişiyi uzun uğraşlar sonucu kurtarabildi. İtfaiye ekipleri, evlerinde mahsur kalan yaşlıları birer birer sırtlarında taşıyarak evlerinden çıkardı ve güvenli bölgelere yerleştirdi.

Çin’in güneydoğusunu sel vurdu İZLE

40 YAŞINDAKİ ADAM MAHSUR KALDI

Şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde nehirlerin taşması sonucu yolda kamyonetin içinde mahsur kalan 40 yaşlarındaki bir kişi, kamyonetin kasasına çıkarak yardım bekledi. Mahsur kalan adam, saatler sonra ekiplerin müdahalesiyle halatlarla çekilerek kurtarıldı.

Çin'de felaket: Ev ve iş yerleri sular altında kaldı

ÖNLEM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yetkililer, bölgede yağmur suyu ve taşkınlar sonucu oluşabilecek sorunlara karşı önlem çalışmalarına devam ediyor.

Çin'de felaket: Ev ve iş yerleri sular altında kaldı

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