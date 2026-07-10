Çin'in 2030 hedefi: Her 3 araçtan biri elektrikli olacak

Yayınlanan "15. Beş Yıllık Plan" Karbon Zirveleme Eylem Planı, dünyanın en büyük otomobil pazarının elektrifikasyonu için yeni bir dönüm noktası belirledi.

Bu yeni hedef, Çin'in yeni enerji araç filosunun önümüzdeki beş yıl içinde iki katından fazla artması gerektiği anlamına geliyor.

FİLO DEĞERLERİ İKİYE KATLANACAK

Resmi verilere göre Çin'in yeni enerji araç filosu 2025 yılı sonu itibarıyla 43,97 milyon adede ulaşarak toplam araç stoğunun yüzde 12,01'ini oluşturuyordu. Söz konusu araçların 30,22 milyonunu bataryalı elektrikli otomobiller (BEV) oluşturuyor

Yeni plan doğrultusunda 2030 yılında yeni enerjili araçların toplam araçlardaki payının yüzde 30'a çıkarılması hedefleniyor. Kısacası her 3 otomobilden biri elektrikli olacak.

Yeni plan doğrultusunda, 2030 yılına kadar ticari taşımacılık filosunun da yüzde 25'inin yeni enerjiyle çalışan ulaşım araçlarından oluşması öngörülüyor.

Süreç kapsamında kamu sektörü, inşaat sahaları, madenler ve limanlardaki araçların yeni enerjiye geçişi büyük bir hızla teşvik edilecek.

Ayrıca ulusal otoyollarda şarj, batarya değiştirme ve yeşil hidrojen gibi yakıt ikmal altyapıları tamamen iyileştirilecek.

ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ HIZ KAZANIYOR

Eylem planı kapsamında Çin'in gayri safi yurtiçi hasıla birimi başına karbondioksit emisyonlarının 2025 seviyelerine göre yüzde 17 azalması hedefleniyor.

Ulaşım sektörünün ötesinde, 2030 yılına kadar fosil dışı enerji tüketiminin toplam payının yüzde 25'e çıkarılması planlanıyor.

Aynı dönemde rüzgar ve güneş enerjisinin toplam kurulu kapasitesinin 2,8 milyon kilovatı aşması, faaliyetteki nükleer enerji kapasitesinin ise yaklaşık 110 milyon kilovata ulaşması bekleniyor.

Projeleri desteklemek amacıyla özel sermayeyi bu alanlara yönlendirecek ulusal bir düşük karbonlu geçiş fonu kurulması da planlanıyor.