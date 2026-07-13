Çocuklar Duymasın'ın Fıs Fıs İsmail'i Süleyman Yağcı'dan Haluk Levent'e sert sözler

Haluk Levent, Bursa'da gözaltına alındı.

Haluk Levent'in gözaltına alınmasından sonra Çocuklar Duymasın dizisinde Fıs Fıs İsmail olarak tanınan Süleyman Yağcı, kendisini eleştirenler için bir video yayımladı.

"HIRSIZDIR, KUMARBAZDIR"

Yağcı, geçmiş dönemde yaptığı açıklamalar ile kendisinin eleştirildiğini hatırlattı ve Haluk Levent hakkında sert sözler söyledi.

Yağcı, yayınladığı videoda şu ifadelere yer verdi:

"Haluk Levent denen bu soysuz hırsızdır, kumarbazdır. Beni eleştirenler, bana küfredenler, neredesiniz şimdi? Ben sizi de Haluk Levent'i de Allah'a havale ediyorum.

"BU İŞ SİYASİ DEĞİL, AHLAKİDİR"

İnsanlar size güveniyorlar çünkü onlar temiz insanlar, saf insanlar. Yardım etmek istiyor. Duygularıyla oynuyorsunuz. Bu işin siyasi tarafı yoktur. Bu iş ahlaki değerdir.

"HIRSIZIN PARTİSİ YOKTUR"

Bu tür insanlara destek veren, yanında olan kişiler ahlak yoksunudur. Hırsızın, sahtekarın; partisi, dini yoktur. Yazık ya. Milyonlarca lirayla kumar oyna, bahis oyna, insanların duygularıyla oyna."