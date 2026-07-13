Mehmet Şimşek: Cari açığın sürdürülebilirliği ekonomiye direnç kazandırıyor

Türkiye'nin cari işlemler hesabında mayıs ayında 1 milyar 459 milyon dolarlık açık olurken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 3 milyar 626 milyon dolar fazla verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan mayıs ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Mehmet Şimşek, sağlanan kazanımları kalıcı hale getirmek için yüksek katma değerli üretimi ve ihracatı artıran, enerjide dışa bağımlılığı azaltan yapısal dönüşüm adımlarına devam edileceğini vurguladı.

"MAKRO FİNANSAL İSTİKRAR DESTEKLENMELİ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayısta yıllıklandırılmış cari açığın 37,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "Küresel ekonomideki şoklara karşın cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalması, ekonomimizin dayanıklılığını gösterirken makro finansal istikrarı da desteklemektedir." ifadesini kullandı.

“YILLIKLANDIRILMIŞ CARİ AÇIK, EKONOMİMİZİN DAYANIKLILIĞINI GÖSTERİYOR”

Mayısta yıllıklandırılmış cari açığın 37,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Küresel ekonomideki şoklara karşın cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalması ekonomimizin dayanıklılığını gösterirken makro finansal istikrarı da desteklemektedir. Brüt dış finansman ihtiyacı ve brüt dış borç stoku uzun dönem ortalamalarının altında seyretmektedir. Sağladığımız kazanımları kalıcı hale getirmek için yüksek katma değerli üretimi ve ihracatı artıran, enerjide dışa bağımlılığı azaltan yapısal dönüşüm adımlarımıza devam edeceğiz."