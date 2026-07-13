Macron'un güneş gözlüğü sırrı çözüldü! Meğer sebebi güneş değilmiş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un son dönemde katıldığı birçok resmi programda güneş gözlüğü kullanması dikkatleri çekmişti.

Özellikle Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos Zirvesi ile NATO Zirvesi gibi yüksek profilli organizasyonlarda kapalı alanlarda bile gözlüğünü çıkarmayan Macron hakkında çok sayıda iddia ortaya atıldı.

Kimi kullanıcılar bunun yeni bir imaj çalışması olduğunu öne sürerken, kimileri de sağlık durumuyla ilgili çeşitli spekülasyonlarda bulundu.

Ancak Fransız basını ve Élysée Sarayı'ndan yapılan açıklamalar, tartışmalara son noktayı koydu.

Sağ gözünde damar çatladı

Fransız Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın verdiği bilgiye göre Macron'un sağ gözünde subkonjonktival kanama olarak adlandırılan bir rahatsızlık meydana geldi.

Gözde oluşan belirgin kızarıklığın resmi programlarda dikkat dağıtmasını önlemek ve kanamanın ardından gelişen ışığa hassasiyet (fotofobi) nedeniyle Macron gözlüğünü çıkartmıyor.