Çoğu kişi fark etmiyor! Gözlüğünüzün sapındaki rakamlar bakın ne anlama geliyor

Gözlüğünüzün sapının iç kısmına dikkatlice baktığınızda, kare veya tire işaretleriyle ayrılmış bir dizi rakam görebilirsiniz.

Birçok kişi için önemsiz görünen bu kodlar, aslında çerçeve boyutuna dair hayati bilgiler barındırır.

Bu ölçüler sayesinde gözlükçüler ve üreticiler, yüzünüze en iyi uyum sağlayacak çerçevenin hangisi olduğunu kolayca belirleyebilir.

Rakamlar hangi ölçüleri temsil ediyor?

Gözlük çerçevelerinde genellikle 52-18 145 gibi bir kod dizisi bulunur. Bu rakamların her biri milimetre cinsinden farklı bir ölçüyü ifade eder:

İlk sayı (52): Her bir gözlük camının genişliğini gösterir.

İkinci sayı (18): Gözlüklerin burun kısmındaki köprü mesafesini temsil eder.

Üçüncü sayı (145): Gözlüğün kulak arkasına gelen sap kısımlarının uzunluğunu ifade eder.

Neden bu ölçülere dikkat etmelisiniz?

Gözlük seçimi sadece modaya veya tasarıma bağlı kalmamalıdır. Doğru ölçülere sahip olmayan bir gözlük, burun ve şakaklarınıza baskı yapabilir, yüzünüzden sürekli kayabilir veya genel olarak rahatsızlık verebilir.

Eğer halihazırda kullandığınız gözlük size rahat geliyorsa, yeni bir gözlük alırken benzer ölçülere sahip modelleri aramak, doğru ürünü bulma şansınızı büyük oranda artırır.

Özellikle internet üzerinden gözlük satın alırken bu kodlara bakmak hayat kurtarıcı olabilir.