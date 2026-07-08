Çorum FK, Emircan Gürlük'ü renklerine bağladı
Süper Lig takımı Çorum FK, hücum oyuncusu Emircan Gürlük'ü transfer ettiğini açıkladı.
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Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, sol kanat oyuncusu Emircan Gürlük'ü kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Rusya Premier Lig ekiplerinden FC Orenburg ile sözleşmesi sona eren 22 yaşındaki Emircan ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, Emircan'a Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçirmesi temennisinde bulunuldu.
KAMPA KATILACAK
Futbolcunun, Çorum ekibinin Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden kampına katılması bekleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)