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Çorum FK'da Atakan Cangöz ile yollar ayrıldı

Süper Lig takımı Çorum FK, tecrübeli futbolcu Atakan Cangöz ile vedalaşıldığını duyurdu.

Ensonhaber / AA
Çorum FK'da Atakan Cangöz ile yollar ayrıldı
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Süper Lig ekiplerinden Çorum FK'da orta saha oyuncusu Atakan Cangöz ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Atakan Cangöz'ün sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.

TEŞEKKÜR EDİLDİ

34 yaşındaki futbolcuya, Çorum FK'nın şampiyonluğuna sağladıkları katkı için teşekkür edilerek, yeni kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)