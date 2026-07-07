NATO liderlerine Beştepe'de Türk mutfağı ziyafeti: Menüde Türkiye'nin dört bir yanından lezzetler vardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde akşam yemeği verdi.

Basına kapalı gerçekleştirilen program öncesinde Erdoğan çifti, konuk liderleri Cumhurbaşkanlığı Ana Binası'nın merdivenlerinde karşıladı.

Liderler ve eşleriyle tek tek hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan çifti, daha sonra davetlilerle birlikte akşam yemeğine geçti.

Geceye damga vuran ayrıntılardan biri de özel olarak hazırlanan menü oldu.

DENİZLİ'DEN BİTLİS'E YÖRESEL TATLAR

Türkiye'nin farklı şehirlerinden seçilen yöresel ürünlerin yer aldığı menüde, başlangıç olarak taş fırın pide, Trabzon tereyağı ve Bitlis-Hizan karakovan balı ile yanık Denizli yoğurdu eşliğinde zeytinyağlı sebze sote sunuldu.

Ara sıcakta, yanık Denizli yoğurdu ve isli Ayaş salçasıyla servis edilen Kayseri mantısı ikram edildi.

ANA YEMEK İÇİN İKİ SEÇENEK

Ana yemekte ise liderlere iki farklı seçenek sunuldu. Konuklar, tarama, Urla sakız enginarı ve Tokat yaprağı eşliğinde hazırlanan deniz levreği ya da yanık Trabzon tereyağı, köz patlıcan ve kuzugöbeği mantarlı firik pilavı ile servis edilen ağır ateşte pişmiş dana kaburgayı tercih etti.

Yemek, Antep fıstığı köpüğü, Maraş dondurması ve bergamot eşliğinde sunulan sütlü nuriye tatlısıyla sona erdi.

Yemek sonrası liderler konaklayacakları otellere doğru yola çıktı.