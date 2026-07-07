Pakistan'a ait kargo uçağı Karaçi açıklarında deniz üzerinde kayboldu

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Pakistan'a ait bir kargo uçağı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sharjah kentinden Pakistan'ın Karaçi kentine gerçekleştirdiği sefer sırasında deniz üzerinde kayboldu.

Pakistan Havalimanları Otoritesi (PAA), Boeing 737 tipi ve "KTA1732" sefer sayılı kargo uçağıyla yerel saatle 21.32'de iletişimin kesildiğini açıkladı. Yetkililer, uçağın akıbetine ilişkin henüz kesin bilgiye ulaşılamadığını bildirdi.

VARIŞ NOKTASINA 555 KİLOMETRE KALA İRTİBAT KESİLDİ

Açıklamada, uçakta 5 mürettebatın bulunduğu, uçağın Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Ormara açıklarında, Karaçi'ye yaklaşık 300 deniz mili (555 kilometre) mesafede radardan kaybolduğu belirtildi.

İrtibatın kesilmesinin ardından bölgede arama-kurtarma operasyonu başlatıldı.

Ekiplerin kayıp uçağa ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğü, olayla ilgili incelemenin devam ettiği ifade edildi.