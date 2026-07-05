Çorum'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı
Çorum'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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Çorum merkez Çepni Mahallesi'nde A.K.Ş. idaresindeki minibüs ile Erdem Ö. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan E.T. yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KAZA ANI KAMERADA
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin polis ekipleri tarafından inceleme başlatıltı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)