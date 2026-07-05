Tekirdağ'da akrobatik hareketler yapan motosikletliye ağır ceza
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin uygulama yaptığı sırada durumu fark etmeyerek ön tekerleğini kaldıran motosiklet sürücüsüne 46 bin lira ceza kesilirken, sürücü belgesine de 60 gün süreyle el konuldu.
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Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde Şeyhsinan Mahallesi’nde genel trafik denetimi gerçekleştirdi.
AKROBATİK HAREKETLER YAPTI
Polis ekipleri uygulama yaptığı sırada, bir motosikletlinin ön tekerleğini kaldırarak akrobatik hareketler yaptığını fark etti.
Saniyeler sonra uygulama noktasına giren motosikletli, polis ekiplerince durduruldu.
EHLİYETİNE EL KONULDU, MOTOSİKLETİ MEN EDİLDİ
Sürücüye, motosikletiyle akrobatik hareketler yaptığı gerekçesiyle 46 bin lira para cezası uygulandı.
Çekici vasıtasıyla bağlanan motosiklet 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)