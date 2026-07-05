Osmaniye'de Minibüsün çarptığı başıboş at tedaviye alındı
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yolcu minibüsünün aniden yola çıkan başıboş bir ata çarpması sonucu meydana gelen kazada at yaralanırken, minibüste maddi hasar oluştu.
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Osmaniye'de akşam saatlerinde Düziçi ilçesi 100. Yıl Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda seyir halinde olan yolcu minibüsü, aniden yola çıkan başıboş ata çarptı.
YARALI AT HAYBULANS İLE TEDAVİ ALTINA ALINDI
Çarpmanın etkisiyle yaralanan at yola savrulurken, minibüste maddi hasar meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine Düziçi Belediyesi’ne bağlı "Haybulans", itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin koordineli çalışmasıyla bulunduğu yerden alınan yaralı at, Düziçi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)