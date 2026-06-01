Çorum'da paraşütü dolanan sağlık çalışanı dere yatağına düştü

Çorum’da adrenalin dolu bir uçuş, talihsiz bir kazayla son buldu. Yamaç paraşütüyle havalandıktan kısa süre sonra paraşütünün dolaşması nedeniyle kontrolünü kaybeden sağlık personeli R.A., merkeze bağlı kırsal alandaki dere yatağına düştü. Cep telefonuyla yardım çağrısında bulunan genç adam, ekiplerin yaklaşık 5 saat süren zorlu mücadelesinin ardından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

HAVALANDIKTAN KISA SÜRE SONRA KAZA GEÇİRDİ

Edinilen bilgilere göre, 33 yaşındaki sağlık personeli R.A., akşam saatlerinde Kösedağ mevkisinden yamaç paraşütüyle uçuş gerçekleştirmek üzere havalandı. Bir süre sorunsuz devam eden uçuş sırasında paraşütün iplerinin dolaşması sonucu kontrol kaybı yaşandı.

Paraşütü yönlendiremeyen R.A., merkeze bağlı Çalyayla köyü Koparanceviz mevkiindeki dere yatağına düştü. Kazanın ardından yaralanan paraşütçü, cep telefonunu kullanarak bulunduğu konumu yakınlarına ve ekiplere iletip yardım talebinde bulundu.

EKİPLER ZAMANLA YARIŞTI

İhbarın alınmasının ardından bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ancak kazanın meydana geldiği noktanın ulaşımı güç, sarp ve engebeli arazi yapısına sahip olması kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı.

Gece karanlığında sürdürülen çalışmalarda ekipler, verilen konum bilgisi üzerinden arama faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Yer yer dik yamaçlar ve dere geçişleri nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ekipler, uzun süren çalışmalar sonucunda kazazedeye ulaşmayı başardı.

SOĞUK HAVA HAYATTA KALMA MÜCADELESİ VERDİRDİ

Dere yatağında mahsur kalan R.A.’nın, gece boyunca etkili olan düşük sıcaklıklara karşı korunmaya çalıştığı öğrenildi. Ekipler tarafından yapılan ilk değerlendirmede, donma riskini azaltmak ve vücut ısısını koruyabilmek amacıyla bazı kıyafetlerini çıkardığı belirlendi.

Uzun süre yardım bekleyen sağlık personeline olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Sağlık ekipleri tarafından kontrol altına alınan yaralının genel sağlık durumunun değerlendirildiği bildirildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kurtarma operasyonunun başarıyla tamamlanmasının ardından R.A., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumuna ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Zorlu arazi şartlarında görev yapan kurtarma ekiplerinin saatler süren koordineli çalışması sayesinde sağlık personeli, geceyi daha ağır sonuçlar yaşanmadan atlatarak güvenli şekilde hastaneye ulaştırıldı.