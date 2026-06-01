Oleksandr Zubkov, AEK takımına transfer oluyor

Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor'da bir ayrılık gerçekleşmek üzere.

Yunanistan ekibi AEK'in, Oleksandr Zubkov transferinde mutlu sona ulaştığı, sarı-siyahlıların, oyuncunun kulübü Trabzonspor ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

İMZA ATILACAK

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre, 29 yaşındaki futbolcu salı günü sağlık kontrollerinden geçecek.

Kontrollerde herhangi bir sorun çıkmaması halinde tarafların resmi imzaları atması bekleniyor.

BONUSLARLA 5 MİLYON EURO

Öte yandan Trabzonspor'un Oleksandr Zubkov transferinden AEK'dan bonuslarla beraber 5 milyon euro alacağı belirtildi.

TRABZONSPOR'A 6 MİLYON EUROYA GELDİ

Oleksandr Zubkov, 3 Şubat 2025'te Shakhtar Donetsk'ten Trabzonspor'a transfer oldu.

Bordo-mavililer, Ukrayna ekibiyle yapılan anlaşma kapsamında 6 milyon euro sözleşme fesih bedelini 6 taksit halinde ödeyeceğini KAP'a bildirdi.

Oyuncuyla da 4.5 yıllık sözleşme imzalandı.

KAP açıklamasında Zubkov'a 2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için 725 bin euro, sonraki sezonların her biri için ise 1 milyon 450 bin euro garanti ücret ödeneceği duyuruldu.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

6 milyon euro piyasa değerindeki Zubkov, 2024-2025 sezonunda Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 15 maçta 6 gol ve 3 asist üretti; Türkiye Kupası'nda ise 5 maçta 2 gol kaydetti.

2025-2026 sezonunda ise Ukraynalı futbolcu tüm kulvarlarda 37 maça çıktı. Bu süreçte 4 gol ve 7 asistlik katkı verdi.