Çorum'da tehlike saçan düğün konvoyu vatandaşların tepkisini çekti
Kentte düğün konvoyuna katılan sürücülerin tehlikeli sürüş trafikteki diğer araçlarda bulunan sürücü ve yolcuları tehlikeye atarken o anları cep telefonuyla kaydeden vatandaşlar tepki gösterdi.
Türkiye'de görmeye alışık olduğumuz manzaralar...
Çorum'da kayda alınan görüntüler 'pes' dedirtti.
Söz konusu görüntüler, bir düğün konvoyunda kaydedildi.
KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDILAR
Gelin arabasının arkasından kornalar çalarak ilerleyen sürücülerin bazıları, öne geçebilmek için araçlarını birbirinin üzerine sürdü.
Tüm şeritleri kapatarak adeta birbirleriyle yarışan sürücüler, kazaya davetiye çıkardı.
VİDEOYA ALIP TEPKİ GÖSTERDİLER
Yolda araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşlar ise o anları cep telefonlarıyla kaydederek korna çalarak tepki gösterdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)