Cristiano Ronaldo, Rafael Leao'yu Al Nassr'a istiyor

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Rafael Leao ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray'ın durumunu yakından takip ettiği Leao'nun geleceği şekilleniyor.

Milan forması giyen Portekizli futbolcu için Cristiano Ronaldo'nun isteği doğrultusunda Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın devreye girdiği iddia edildi.

Rafael Leao'dan kafaları karıştıran açıklama

Rafael Leao'nun yorumu Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı

LEAO'YU İSTİYOR

Fichajes'te yer alan habere göre; gelecek sezon Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için transfer planlamasına doğrudan dahil olan Ronaldo, Leao'yu kadroda görmek istediğini yönetime iletti.

YENİ BİR MEYDAN OKUMAYA HAZIR

Haberde Leao'nun da kariyerinde yeni bir meydan okumaya sıcak bakabileceği aktarılırken, Al Nassr'ın ise Portekizli oyuncunun yeniden en iyi seviyesine ulaşabileceği ve kupalar için mücadele edebileceği uygun bir ortam yaratabileceği belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 65 MİLYON EURO

Milan'da geride kalan sezonda 31 maçta süre bulan 26 yaşındaki yıldız oyuncu, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.

İtalyan ekibi ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rafael Leao'nun, güncel piyasa değeri 65 milyon euro olarak gösteriliyor.