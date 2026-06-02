Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha dede oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile Selçuk Bayraktar'ın 3'üncü çocuğu dünyaya geldi.

Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftini hastanede ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada torunu ve kızının sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

ERDOĞAN'IN 10'UNCU TORUNU

10'uncu kez dede olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hastane ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.



Sümeyye ve Selçuk Bayraktar çifti 2017 yılında dünyaya gelen çocuklarına Canan Aybüke, 2024 yılında dünyaya gelen çocuklarına ise Asım Özdemir ismini vermişti.