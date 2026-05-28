Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayirli mevkidaşıyla telefonda görüştü

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun arasında bir görüşme gerçekleştiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü mevkidaşına Türkiye ile Cezayir arasındaki iş birliğinin başta ticaret, enerji ve savunma sanayii olmak üzere tüm alanlarda daha ileri taşınması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Görüşmede ayrıca Türkiye’nin bölgede ve dünyada barış ile istikrarın sağlanmasına yönelik diplomatik çabalarını artırarak sürdüreceği vurgulandı.

KURBAN BAYRAMI TEBRİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’un ve kardeş Cezayir halkının Kurban Bayramı’nı da tebrik etti.