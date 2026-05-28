Fransa'da 14 ile turuncu kodlu sıcaklık uyarısı

Küresel ısınma, geleceğin en büyük tehlikelerinden biri olarak görülürken durum giderek kötüleşiyor.

Her geçen yıl dünya genelinde hava sıcaklıkları düzenli olarak artarken mayıs ayında, Avrupa’da eşi benzeri görülmemiş sıcaklıklar yaşanıyor.

FRANSA'DA 14 İLDE ALARM SEVİYESİ TURUNCU OLDU

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France ülkenin kuzeybatısındaki 14 vilayette mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklara karşı uyardı.

SICAKLIKLARIN 37 DEREYECE YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

Meteo-France, Paris'in de içinde bulunduğu 14 vilayette alarm seviyesini 4 kademeli ölçüm sisteminin 3'üncü kademesine karşılık gelen turuncuya çıkarırken bu vilayetlerde sıcaklıkların 34-37 dereceyi bulacağını açıkladı.

Ulusal basında yer alan haberlerde, Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu'nun yüksek hava sıcaklıkları karşısında alınacak önlemleri görüşmek üzere bugün ilgili bakanlarla toplantı gerçekleştireceği belirtildi.

Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, 2 kişinin sıcak havalarda yapılan spor müsabakalarında hayatını kaybettiğini, 5 kişinin serinlemek için girdiği suda boğulduğunu bildirmişti.

Avrupa genelinde son günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.