İsrail’den BM’ye rest: Guterres’in ofisiyle ilişkiler askıya alındı

İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Guterres görevde kaldığı sürece İsrail misyonunun Genel Sekreterlik ofisiyle hiçbir şekilde temas kurmayacağını belirtti.

Danon, İsrail’in yeni bir genel sekreter atanmasını bekleyeceğini ifade etti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı da kararı “utanç verici” ve “absürt” olarak nitelendirerek BM’ye tepki gösterdi. Bakanlığın açıklamasında, Antonio Guterres’in görev süresinin son dönemini “İsrail’e yönelik asılsız suçlamalar üretmek için kullandığı” öne sürüldü.

İSRAİL KARARIN SİYASİ OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

BM’nin aldığı karar kapsamında, İsrail’in çatışma bölgelerinde tecavüz ve cinsel şiddet uyguladığı gerekçesiyle “kara listeye” alındığı bildirildi. İsrail tarafı ise söz konusu kararın siyasi olduğunu savundu.

Danon açıklamasında, BM yetkililerini inceleme yapmaya davet ettiklerini öne sürerken, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin (ICRC) Filistinli tutuklularla görüşmesine izin vermediği hatırlatıldı.

CEZAEVLERİNDE SİSTEMATİK CİNSEL İŞKENCE

İsrail basınında yer alan haberlere göre, BM’nin kara listesine eklenen kurumlar arasında İsrail Hapishane İdaresi de bulunuyor.

Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere çok sayıda uluslararası insan hakları kuruluşu, Gazze Şeridi, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ten alıkonulan Filistinlilerin İsrail hapishanelerinde sistematik cinsel işkence, kötü muamele ve tecavüze maruz kaldığını raporluyor.

İsrail merkezli İnsan Hakları İçin Doktorlar Örgütü’nün (PHRI) Kasım 2025’te yayımladığı verilere göre, Ekim 2023 ile Kasım 2025 arasında en az 98 Filistinli; sistematik işkence, tıbbi ihmal, cinsel şiddet ve kötü muamele nedeniyle İsrail hapishanelerinde hayatını kaybetti.