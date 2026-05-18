Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazzeli Ramazan Ebu Cezer ve ailesini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’de yaşanan savaşın simge çocuklarından biri haline gelen 11 yaşındaki Ramazan Ebu Cezer’i İstanbul’da kabul etti. Sosyal medya üzerinden paylaştığı videolarla Gazze’deki insani dramı gündeme taşıyan küçük çocuk, ailesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde ağırlandı.

DOLMABAHÇE’DE BASINA KAPALI GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ramazan Ebu Cezer arasında gerçekleşen kabul, basına kapalı yapıldı. Görüşmede Ramazan Ebu Cezer’in babası ve halası da hazır bulundu.

Kabulde, Gazze’de yaşananlar ve bölgedeki insani durumun da ele alındığı öğrenildi.

GAZZE’NİN SESİ OLMUŞTU

Henüz 11 yaşında olmasına rağmen paylaştığı videolarla milyonlarca kişiye ulaşan Ramazan Ebu Cezer, savaşın gölgesinde yaşam mücadelesi veren Gazzeli çocukların sesi olmuştu.

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran görüntüler, uluslararası kamuoyunda da dikkat çekmişti.

YAZDIĞI KİTABI ERDOĞAN’A HEDİYE ETTİ

Görüşmede duygusal anlar da yaşandı. Ramazan Ebu Cezer, kaleme aldığı kitabı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın küçük çocukla yakından ilgilendiği öğrenildi.

GAZZE VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı birçok açıklamada Gazze’de yaşanan insani krize dikkat çekmiş, sivillerin korunması ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunmuştu. Ramazan Ebu Cezer’in kabulü de Türkiye’nin Filistin halkına verdiği desteğin sembolik adımlarından biri olarak değerlendirildi.