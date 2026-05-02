Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakan adayı Zeydi ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakan Adayı Muhammed Ali Zeydi ile telefonda görüştü.

"KALKINMA YOLU PROJESİ BAŞTA OLMAK ÜZERE PEK ÇOK KRİTİK BAŞLIKTA İLİŞKİLERİ İLERLETME KONUSUNDA KARARLILIK VURGULANDI"

İletişim Başkanlığı'nın sanal medya hesabından görüşmeye dair yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

““Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakan Adayı Muhammed Ali Zeydi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeydi’yi Başbakanlığa aday gösterilmesi nedeniyle tebrik ederken, Irak’ta kapsayıcı, dengeli ve istikrarlı bir hükümeti süratle kuracağına inandığını söyledi. Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Irak’la yakın iş birliğine stratejik ve kurumsal temelde ciddi ivme kazandırdığını, yeni dönemde bunu daha da ilerletmeyi hedeflediğimizi, Türkmenlerin Irak ile kardeşliğimizin müstesna unsurunu teşkil ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere, terörle mücadele, savunma sanayii, enerji ve ulaştırma gibi pek çok kritik başlıkta ilişkileri ilerletme konusunda kararlı olduğumuzu da ifade etti””

IRAK'IN KALKINMA YOLU'NUN STRATEJİK ÖNEMİ

Irak’ın Basra Körfezi’nden Avrupa’ya uzanacak yeni ticaret hattı olarak öne çıkan Kalkınma Yolu Projesi, yalnızca bir altyapı yatırımı değil; bölgesel jeopolitiği yeniden şekillendirme potansiyeli taşıyan stratejik bir girişim olarak dikkat çekiyor.

Basra Körfezi’ndeki Fav Limanı çıkışlı olarak planlanan proje; demir yolu, kara yolu ve lojistik merkezlerden oluşan entegre bir ağla Irak üzerinden Türkiye’ye, oradan da Avrupa’ya kesintisiz bir ulaşım koridoru oluşturmayı hedefliyor. Bu yönüyle Kalkınma Yolu, Körfez ile Avrupa arasındaki ticaret akışında alternatif ve güçlü bir hat oluşturma iddiası taşıyor.

Küresel ticaretin önemli bir bölümü deniz yollarına ve özellikle kritik geçiş noktalarına bağımlı durumda. Bu bağlamda Hürmüz Boğazı gibi dar geçitler üzerindeki yoğunluk ve jeopolitik riskler nedeniyle alternatif güzergah arayışı hızlanıyor.

Kalkınma Yolu Projesi, deniz taşımacılığının yerini tamamen almasa da kara ve demir yolu kombinasyonuyla ticaretin çeşitlendirilmesine katkı sağlayarak kriz anlarında sistemin kırılganlığını azaltacak.

TÜRKİYE'NİN JEOPOLİTİK KONUMU

Projenin en kritik ayaklarından biri ise Türkiye. Basra Körfezi’ni Avrupa’ya bağlayan bu hat, Türkiye’yi sadece bir transit ülke değil, aynı zamanda küresel lojistik zincirlerinin merkezlerinden biri haline getirecek.

Bu gelişme, Ankara’nın yalnızca ekonomik değil, diplomatik ve enerji politikası alanlarında da elini güçlendirmesiyle birlikte Avrupa ile Asya arasındaki bağlantının önemli bir halkası haline gelen Türkiye, bu sayede bölgesel güç dengelerinde belirleyici aktör rolünü pekiştirecek.

Proje aynı zamanda Irak için de kritik bir dönüşüm anlamına geliyor. Uzun yıllardır enerji ihracatına bağımlı bir ekonomik yapı sergileyen Irak, Kalkınma Yolu sayesinde ticaret ve lojistik merkezine dönüşme açısından büyük bir fırsat yakalıyor. Bu durum, ülkenin ekonomik çeşitliliğini artırırken istihdam ve altyapı gelişimi açısından da önemli kazanımlar sağlayacak.

MEVCUT BAŞBAKAN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Irak'ta Koordinasyon Çerçevesi’nin yeni başbakan adayı Muhammed Ali el-Zeydi olmuştu.

Koordinasyon Çerçevesi tarafından yapılan açıklamada mevcut Başbakan Muhammed Şiya Sudani ve ABD’nin karşı çıktığı Hukuk Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki’nin adaylıktan çekilme kararı aldığı belirtilmişti.

Başkent Bağdat’taki hükümet sarayının devlet kurumlarının sürekliliğini ve halkın iradesinden doğan yürütme gücünü temsil ettiği vurgulanan açıklamada, Başbakan Sudani hükümetinin yaklaşık üç buçuk yıllık görev süresi boyunca ekonomik, bölgesel ve uluslararası zorluklara karşı "sorumlu ve milli bir performans" sergilediği ifade edilmişti.

Açıklamada, özellikle kalkınma alanında kaydedilen ilerleme ve son parlamento seçimlerinde görülen yüksek katılımın vatandaşların siyasi ve seçim sistemine olan güveninin yeniden tesis edildiğinin göstergesi olduğu kaydedilmişti.

ABD, EL-MALİKİ'NİN ADAYLIĞINA KARŞI ÇIKMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, el-Maliki’nin başbakanlığa adaylığına karşı çıkmış ve eski başbakanın yeniden başbakan olması halinde ABD’nin Irak’a desteğini sürdürmeyeceğini belirtmişti.

Buna karşılık el-Maliki, adaylığının geri çekilmesine ilişkin kararın kendisini aday gösteren siyasi blok tarafından alınması halinde buna açık olduğunu ifade etmişti.