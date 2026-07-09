Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Başbakanı Spajic'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik temasları, tarihi Ankara NATO Zirvesi sonrasında da devam ediyor.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Ankara'da bulunan Karadağ Başbakanı Milojko Spajic’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde, Türkiye-Karadağ ikili ilişkileri ile bölgesel konuların ele alındığı öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanımız Sayı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için Ankara’da bulunan Karadağ Başbakanı Milojko Spajic’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.



Görüşmede Türkiye-Karadağ ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerini her alanda daha ileri taşıyacağımıza inandığını, özellikle ticaret, yatırım, turizm, savunma sanayii ve güvenlik konularında iş birliğimizi geliştirmek için gayret gösterdiğimizi ifade etti.”

BALKAN BARIŞ PLATFORMU'NA İLİŞKİN MESAJLAR

“Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin öncülüğünde kurulan Balkan Barış Platformu’nun Balkanlarda sınır güvenliği, enerji ve ulaşım gibi birçok konunun ele alındığı bir zemin olmasından memnuniyet duyduğunu, Platform’un barış, huzur ve istikrara katkı sağlamasını beklediğimizi belirtti.”