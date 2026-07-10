Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin'den Greenwood yanıtı: Geliyor

Fenerbahçe'de futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin, Fransa'nın Marsilya kentinde Mason Greenwood için yaptıkları transfer görüşmelerinin ardından takımın kamp yaptığı Avusturya'ya geldi.

Kamer ve Çetin, Linz Havalimanı'nda Fenerbahçeli taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

TEK KELİMELİK YANIT: GELİYOR

Taraftarların Greenwood ile ilgili sorduğu soruya Çetin, "Geliyor" şeklinde yanıt verdi.

Daha sonra Cihan Kamer ve Oğuz Çetin, takımın kamp yaptığı Windischgarsten'e hareket etti.

39.5 MİLYON EURO BONSERVİS İDDİASI

Fenerbahçe'nin Greenwood'u 39.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı, anlaşmada 5 milyon euro da şampiyonluk bonusunun yer aldığı iddia edildi.

Greenwood'un yıllık maaşının ise 10 milyon euro seviyesinde olacağı öne sürüldü.

Marsilya'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Greenwood, 26 gol attı ve 11 asist yaptı.