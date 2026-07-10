Barış Yarkadaş'tan Özgür Özel'e: Çıksın yalan desin, bu bilgiyi nereden aldı?

Ankara Bölge Mahkemesi'nin CHP kurultayı için mutlak butlan kararı vermesinin ardından genel başkanlığı düşen CHP'nin Manisa milletvekili Özgür Özel ile ilgili bir iddiayı gazeteci Barış Yarkadaş bir kere daha dillendirdi.

Özellikle kongre süreci ve sonrasında Ekrem İmamoğlu ile yakın istişare içinde yürüyen Özgür Özel'in İmamoğlu'nun tutuklanacağı ile ilgili bilgi sahibi olduğu öne sürüldü.

Mutlak butlan sonrası bile defalarca Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden ve yol haritası için istişarelerde bulunan Özel, daha önce de kendisine yöneltilen soruyu yanıtsız bırakmayı sürdürüyor.

"ÇIKSIN YALAN DESİN"

Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP Manisa milletvekili Özgür Özel'e ilişkin dikkat çeken iddiasını yineledi.

Yarkadaş, Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltında olduğu süreçte CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'i ziyaret ettiğini ve burada İmamoğlu'nun tutuklanacağını ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmayacağını söylediğini öne sürdü.

Bir televizyon programında konuşan Yarkadaş, "Şu anlatacağıma çıksın yalan desin. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu gözaltındayken Gürsel Tekin'in evine gidip çay kahve içerken, 'Ekrem İmamoğlu tutuklanacak ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de kayyum atanmayacak' dedi mi demedi mi? Dedi. Peki kardeşim Özgür Özel bu bilgiyi nereden aldı?" ifadelerini kullandı.