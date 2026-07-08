Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile Fransız halkına selam gönderdi
NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de gerçekleştirdiği kısa sohbeti sosyal medya hesabından paylaştı.
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Türkiye, dev zirveye ev sahipliği yaptı.
Beştepe'de gerçekleşen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi başarıyla tamamlandı.
Zirve kapsamında Ankara'ya gelen liderler arasında bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında samimi bir diyalog yaşandı.
FRANSIZ HALKINA SELAM GÖNDERDİ
İki liderin ayaküstü sohbeti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macron aracılığıyla Fransız halkına selam gönderdi.
O anları Macron, "Fransa'ya selamlar iletildi" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
Öte yandan Macron, Esenboğa Havalimanı'ndan ülkesine uğurlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)