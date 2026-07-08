Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'ler teslim edildiğinde tüm dünya 'ABD sözünü tuttu' diyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Burada zirvede alınan bazı kararlara değinen Cumhurbaşkanı, basın mensuplarından gelen soruları da yanıtladı.

"SAYIN TRUMP, F-35'LER KONUSUNDA OLUMLU YAKLAŞIM İÇERİSİNDE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ABD'den F-35 savaş uçağı tedariki hakkında gelen soruya, "Sayın Trump Türkiye'ye yönelik olumlu yaklaşım içerisinde.

F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiğinde dünya 'Amerika verdiği sözü tuttu' diyecek" görüşünü paylaştı.

"SIKINTI OLDUĞUNDA TRUMP'I ARAR, GEREKLİ CEVABI ALIRIZ"

Bir başka basın mensubu ise Trump'ın, Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağına ilişkin açıklamasını sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu soruya yanıt olarak şunları kaydetti:

“ABD’nin bize halihazırda uyguladığı herhangi bir yaptırım yok.



Sıkıntı olduğunda Sayın Trump’ı ararız. Bize en geç 24 saat içinde döner. Ve gerekli cevabı alırız.”

"KAAN MOTORLARINDA SIKINTI OLMAYACAK"

KAAN savaş uçağında kullanılmak üzere ABD'den alınması beklenen jet motorları hakkında gelen soruyu da cevaplayan Erdoğan, "Konuyu Trump'la daha önce görüştüm. Kendileri olumlu bir yaklaşım sergiledi.

İnşallah bir sıkıntı olmayacak." dedi.