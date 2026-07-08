Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvedeki aile fotoğrafını imzaladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılan liderlerin imzaladığı tabloya imzasını attı. Zirve kapsamında gerçekleştirilen aile fotoğrafının etrafında liderlerin imzalarının yer aldığı görüldü.
Ankara'da NATO Liderler Zirvesi...
Zirve kapsamında bugün ikinci gün gerçekleştirildi.
İkinci gün kapsamında liderler kapalı oturuma geçmeden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tarafından karşılandı.
AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRİLDİ
Karşılamanın ardından da bir aile fotoğrafı çektirildi.
Aile fotoğrafında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Mark Rutte ve ABD Başkanı Donald Trump yer aldı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE LİDERLER İMZALADI
Baskısı alınıp çerçevelenen aile fotoğrafını sırasıyla tüm liderler imzaladı.
Son imzayı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan atarken o anlar objektiflere yansıdı.
AİLE FOTOĞRAFINDAN YER ALAN LİDERLER
Fotoğrafta; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Romanya Cumhurbaşkanı Nicușor Dan, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Hollanda Başbakanı Rob Jetten, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden, Belçika Başbakanı Bart De Wever, Slovenya Başbakanı Janez Jansa, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, Kanada Başbakanı Mark Carney, İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Çekya Başbakanı Andrej Babis, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da yer aldı.