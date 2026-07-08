Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi kapsamında temaslarını sürdürüyor

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NATO Liderler Zirvesi Ankara'da başladı.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından da liderler, tek tek Ankara'ya ulaştı.

Zirveye ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

İlk gün birden fazla görüşmede bulunan Erdoğan, ikinci günde de temaslarını sürdürüyor.

EMMANUEL MACRON İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda son olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir araya geldi.

İki liderin görüşmesine bazı Türk ve Fransız yetkililer de eşlik eti.