İlk yarıyıl hububat ve bakliyat ihracatı 5,8 milyar doları aştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, ocak-haziran döneminde 212 ülke ve serbest bölgeye 5 milyon 290 bin 36 ton ürün sattı.

Türk hububatçılar, bu ihracat karşılığında 5 milyar 847 milyon 514 bin dolar gelir elde etti.

EN FAZLA İHRAÇ EDİLEN ÜRÜN AYÇİÇEĞİ TOHUMU OLDU

En fazla ihraç edilen ürün 663 milyon 938 bin dolarla ayçiçeği tohumu olurken, çikolata ve kakao ürünleri 500 milyon 781 bin dolarla ikinci, tatlı, bisküvi ve gofretler 489 milyon 517 bin dolarla üçüncü sırada onu takip etti.

EN FAZLA İHRACAT ORTA DOĞU ÜLKELERİNE

Ülke gruplarında en fazla ihracat 1 milyar 790 milyon 778 bin dolarla Orta Doğu ülkelerine, 1 milyar 475 milyon 197 bin dolarla Afrika ülkelerine ve 720 milyon 875 bin dolarla Avrupa Birliğine gerçekleştirildi.

HUBUBAT İHRACATINDA "IRAK" ZİRVEDE

TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Nihat Uysallı’nın verdiği bilgilere göre, Ülke bazında ise 701 milyon 952 bin dolarla Irak zirvede, ABD 457 milyon 715 bin dolarla ikinci, Suriye ise 280 milyon 911 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.