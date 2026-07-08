Fenerbahçe, Trent Forrest'ı renklerine bağladı
Fenerbahçe, Baskonia forması giyen 28 yaşındaki basketbolcu Trent Forrest'ı transfer ettiğini duyurdu.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Trent Forrest'ı kadrosuna dahil etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre son olarak İspanya ekibi Baskonia'da forma giyen 28 yaşındaki basketbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.
NBA'DA OYNADI
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz ve Atlanta Hawks formalarını giyen Forrest, 2024'te Baskonia'ya transfer oldu.
GEÇEN SEZON NE YAPTI?
Trent Forrest, geçen sezon Avrupa Ligi'nde çıktığı 27 maçta 10,9 sayı, 4,4 asist ve 2,8 ribauntluk performans sergiledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)