Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun mesaisini sürdürüyor.

NATO zirvesi yaklaşırken temaslarını hızlandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunlara bir yenisini daha ekledi.

PAKİSTAN BAŞBAKANI TÜRKİYE'YE GELDİ

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Şahbaz Şerif'i resmi törenle karşıladı.

GÖRÜŞMEYE GEÇTİLER

Karşılama töreni sonrası Erdoğan ile Şerif, ikili görüşmede bulundu.

Edinilen bilgilere göre, görüşmede iki ülke arasındaki ticaret ve işbirliği konuları ele alındı.

GÜVENLİK KONULARI DA ELE ALINDI

Ayrıca, bölgesel güvenlik meseleleri ve ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik stratejiler üzerinde duruldu.

Erdoğan, Pakistan ile ilişkilerin her alanda daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşmenin, iki ülke arasındaki dostluğun pekişmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.