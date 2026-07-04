CHP'den istifa eden Adnan Beker'in kardeşi Özay Beker gözaltın alındı

Ankara Milletvekili Adnan Beker, bugün CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adnan Beker, CHP içerisindeki siyasi mücadelenin ülkeye ve millete bir yararı olmadığını söyleyerek partisinden istifa ettiğini açıkladı.

KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI

Beker'in kardeşi Özay Beker'in de bugün gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Özay Beker, Cemal Özdemir, Muhammet Yusuf Özdemir ve Buğrahan Yüceldi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kurulan suç örgütüne üye olma", "yağma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda düzenlenen operasyonla 4 şüpheli gözaltına alındı.

ADRESLERDE ARAMA VE EL KOYMA İŞLEMİ

Soruşturma kapsamında şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

ARAŞTIRMALAR TİTİZLİKLE SÜRÜYOR

Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere inceleme yapılmak üzere el konulurken, şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen mal varlıklarına ilişkin araştırmaların da çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.

Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ettiği bildirildi.