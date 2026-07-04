Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında Fenerbahçe'ye gönderme: '99 puan' detayı dikkat çekti

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından organize edilen "26. Şampiyonluk Gecesi", sarı-kırmızılı camianın önemli isimlerini bir araya getirdi.

Geceye Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk, kulübün efsane isimlerinden Fatih Terim ile futbolcular Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün'ün yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

DERNEK GECESİNDE FENERBAHÇE VE İSMAİL KARTAL'A GÖNDERME

Bodrum'da düzenlenen Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında gösterilen bir video ise dikkat çekti.

Videoda, Fenerbahçe'ye ve teknik direktör İsmail Kartal'a gönderme yapıldığı görüldü.

'99 PUAN VE BEYAZ BOĞAZLI KAZAK'

Videoda, "99 puan toplamış bir takım nasıl şampiyon olamaz" sözlerine göndermede bulunuldu.

Ayrıca Kartal'ın daha önce giydiği beyaz boğazlı kazağın da ön plana çıkarılmaya çalışıldığı görüldü.

Salondaki taraftarlar videoyu alkışlarla ve tezahüratlarla karşılarken, Başkan Dursun Özbek'in görüntüleri gülümseyerek takip etmesi dikkat çekti.