Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polisler için başsağlığı mesajlarını iletti

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşanan olay, Türkiye'nin yüreklerini dağladı.

Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi’ndeki 6 katlı bir iş merkezinin 3. katında silahlı kavga ihbarı yapıldı.

Bunun üzerine sivil asayiş ekibi adrese sevk edildi.

POLİSE SİLAHLA KARŞILIK VERDİLER

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görevli sivil polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç olay yerine geldi.

Polis memurları binaya girip müdahale etmek üzere harekete geçtiğinde şüpheli tarafından ilk ateş açıldı.

İKİ POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ

Açılan ateş sonucu yaralanan ve hastaneye kaldırılan iki polis memuru, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, olayın hemen ardından yaptığı açıklamada iki polis memurunun şehit olduğunu duyurarak, “Görevli iken silahlı kavga olayına müdahale ettikleri esnada şüpheli şahsın ateşli silahla karşılık vermesi sonucu şehit olmuşlardır.” dedi.

Şehit haberiyle başta aileleri olmak üzere tüm Türkiye yasa boğuldu.

Tekirdağ'da 2 polisi şehit eden saldırganın yakalanma anları

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da silahlı kavgaya müdahale ettikleri sırada şüpheli şahsın silahla karşılık vermesi sonucu şehit olan polis memurlarını andı.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, silahlı kavgaya müdahale ettikleri sırada şüpheli şahsın silahla karşılık vermesi sonucu şehit olan polisler Tütüncüler ve Koç'un ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Bugün Tekirdağ'da düzenlenen tören ile şehit polisler, son yolculuğuna uğurlandı.

Törene katılan şehit yakınları duygusal anlar yaşanırken törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı.