Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri andı

Sırp güçlerin binlerce Bosnalı Müslümanı öldürmesiyle tarihe kara bir leke olarak geçen Srebrenitsa Soykırımı, bu yıl da anılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı’nın 31’inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Hayatını kaybeden Boşnak vatandaşları rahmetle yâd ettiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa’yı asla unutmayacaklarını kaydetti.

"SREBRENİTSA'YI ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabındana yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Tarihin gördüğü en vahşi soykırımlardan biri olan Srebrenitsa’nın 31’inci yılında, katledilen tüm Boşnak kardeşlerimizi rahmetle ve hüzünle yâd ediyorum.



Şehitlerimizin aziz hatıralarını saygıyla anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum.



Srebrenitsa’yı asla unutmayacağız.”