Cumhurbaşkanı Erdoğan Ursula von der Leyen ve Costa ile görüştü

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NATO 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirildi.

Zirveye başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere çok sayıda önemli lider katıldı.

Ana toplantı ve ikili temasların ardından zirve tamamlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temasları sürüyor.

LEYEN VE COSTA'YLA BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.