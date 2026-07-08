Fenerbahçe sezonu açtı: Admira Wacker'i 5-0 yendi

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, kamp programındaki ilk hazırlık maçında Admira Wacker ile karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE'DEN 5 GOLLÜ GALİBİYET

İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, karşılaşmanın başından itibaren oyunun kontrolünü elinde tuttu ve sahadan 5-0 galip ayrıldı.

GOL PERDESİNİ CENGİZ ÜNDER AÇTI

Fenerbahçe karşılaşmada öne geçmek için fazla beklemedi. Cengiz Ünder, 9. dakikada kaydettiği golle sarı-lacivertli takımı 1-0 öne geçirdi. İlk yarının son bölümünde sahneye Milan Skriniar çıktı. Slovak savunmacı, 42. dakikada topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı.

İsmail Kartal'ın öğrencileri soyunma odasına 2-0 üstünlükle gitti.

FRED FARKI ÜÇE ÇIKARDI

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe, 60. dakikada Fred'in golüyle skoru 3-0 yaptı. Brezilyalı orta saha oyuncusu, sarı-lacivertlilerin maçtaki üçüncü golünü kaydetti.

GLITIA KENDİ KALESİNE ATTI

Admira Wacker savunmasında görev yapan Glitia, 70. dakikada topu kendi ağlarına gönderdi. Bu golle Fenerbahçe'nin üstünlüğü 4-0'a yükseldi.

SON GOL BECAO'DAN

Fenerbahçe'de geçen sezonu kiralık olarak geçiren Rodrigo Becao, 74. dakikada takımının beşinci golünü attı.

Brezilyalı savunmacının golü maçın skorunu belirledi.

12 KİŞİ MAÇ KADROSUNA ALINMADI

Fenerbahçe'de Admira Wacker karşısında kamp kadrosunda yer alan 12 oyuncu çeşitli sebeplerle kadroya dahil edilmedi.

Sarı-lacivertlilerde hafif ağrıları bulunan Sidiki Cherif ve Diego Carlos'un yanı sıra Topuk Yaylası kampında sakatlık yaşayan Anderson Talisca ile Archie Brown tedbir amaçlı kadroda yer almadı.

Bu oyuncuların yanı sıra geçen sezon geçirdiği fıtık ameliyatı dolayısıyla hazır olmayan Dorgeles Nene ile milli takımlardan dönen İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Günok, Oğuz Aydın, Mert Müldür, İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü maç kadrosuna alınmadı.