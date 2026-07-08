ABD Başkanı Donald Trump, Ankara’dan ayrıldı

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara’ya gelen ülke ve hükümet başkanları, zirvenin tamamlanmasının ülkelerine dönüyor.

Dün Ankara’ya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirdiği basın toplantısının ardından Esenboğa Havalimanı’na hareket etti.

ABD'YE DÖNDÜ

Trump, eski Air Force One uçağı ile Ankara’dan ayrıldı. ABD Başkanı Trump, Ankara’ya gelirken kullandığı ve filoya yeni katılan Air Force One uçağının Birleşik Krallık’taki Mildenhall Hava Kuvvetleri Üssü'ne gönderildiğini açıkladı.

Üsteki askeri personelin yeni uçağı yakından inceleme şansı bulacağını belirten ABD Başkanı Trump, eski Air Force One uçağının da sembolik bir veda niteliğinde Türkiye'den Mildenhall'a götürüleceğini ve bu yolculuğun askeri kahramanlara duyulan saygının bir göstergesi olduğunu belirtti.