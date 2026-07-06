Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Donald Trump arasındaki dostluk, NATO'ya yardımcı olabilir

ABD ve Türkiye arasındaki ilişkiler her geçen gün onarılıyor.

Geçmişte yaşanan problemler arka planda bırakılarak artık iki ülke arasında iş birliktelikleri ve NATO içerisinde aktif rol konuları ana gündem haline geldi.

Bu süreçte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yürüttüğü diplomatik süreçler tüm dünyanın dikkatini çekti.

Bu kapsamda Hakan Fidan, New York Times'a Ankara'da gerçekleşecek NATO Zirvesi ve Türkiye-ABD arasındaki normalleşme sürecine dair bir mülakat verdi.

New York Times mülakatın detaylarını haberinde paylaştı.

ANKARA'DA GERÇEKLEŞECEK NATO ZİRVESİ

Habere göre NATO üyesi 32 devlet, ittifakın geleceği ve ortak problemleri halletmek için Ankara'da NATO Zirvesinde bir araya gelecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz aylarda ABD'nin NATO içerisindeki rolünü azaltmak istediği söylemleri, birçok NATO üyesi için ittifaka olan güveni sorgulattı.

BİR TANE LİDER AYRIŞTI

Donald Trump göreve geldiği süre boyunca NATO liderlerini ağır ve sert şekilde eleştirirken bir tane lider çok büyük oranda ayrıştı.

DOST VE BÜYÜK BİR LİDER

Donald Trump, ilk dönemin aksine bu yeni 2. döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile samimi ilişkiler kurarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir dost ve büyük bir lider olarak nitelendirdi.

İKİ LİDER GERİLİMİ AZALTABİLİR

The New York Times'a konuşan Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Donald Trump ile olan ilişkisinin NATO içindeki gerilimleri azaltmaya yardımcı olabileceğini söyledi.

"GÜVEN VE DOSTLUK MESELESİDİR"

Bakan Fidan, "Bu, Donald Trump için sadece bir güven ve dostluk meselesidir." diyerek "Türkiye, bu dostluğu tüm NATO ailesinin, yani daha büyük bir ortak çıkarın yararına kullanmayı amaçlıyor." dedi.

EN KIDEMLİ DİPLOMAT

Ayrıca New York Times haberinde Hakan Fidan'a övgü dolu sözler kullandı.

Times'a göre Recep Tayyip Erdoğan'ın en kıdemli diplomatı olan 57 yaşındaki Hakan Fidan; Suriye, Gazze, İran ve NATO'yu en çok ilgilendiren Ukrayna'daki savaşlar da dahil olmak üzere, Türkiye'nin birçok küresel krize yönelik politikalarını bizzat yönetti.

SÜREÇLERİ HAKAN FİDAN YÖNETİYOR

Türkiye'nin Orta Doğu, Avrupa ve Asya arasındaki coğrafi konumunu ve ayrıca açık diplomatik duruşunu yansıtan Fidan, birçok yabancı figürle ilişkilerini sürdürerek diplomatik süreçleri yönetiyor.

ÜST DÜZEY YETKİLİLERLE DOĞRUDAN GÖRÜŞECEK TEK BAKAN

Habere göre Ankara Zirvesi'nde; Amerika Birleşik Devletleri, İran, Rusya, Ukrayna ve Filistinli militan grup Hamas'ın üst düzey yetkilileriyle doğrudan görüşen tek NATO bakanı kendisi olacak.

New York Times ile mülakatında Hakan Fidan, Donald Trump'ın NATO'ya yönelik tehditlerine rağmen bu teknik tartışmaların sorunsuz geçmesini beklediğini söyledi.

"KİMSE NATO'NUN GEREKLİLİĞİNİ TARTIŞMIYOR"

Türkiye ve diğer Avrupa ülkeleri arasında, ittifakın önemli olduğu konusunda bir fikir birliği olduğunu belirten Bakan Fidan, "Kimse NATO'nun gerekliliğini tartışmıyor." ifadelerini kullandı.

"NATO İÇİNDE YAPISAL BİR SORUN"

Mülakatta Donald Trump'ın ülkelere ve başkanlara yönelik eleştirileri ile Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasına ilişkin soruya ise Fidan, bu tür fikirleri "NATO içinde yapısal bir sorun" olarak eleştirdi ve Avrupa Birliği içinde artan savunma iş birliğinin, Avrupa ülkelerinin NATO'ya olan taahhütlerine ters düştüğünü savundu.

Fidan, Türkiye ve Avrupa'nın ortak güvenlikleri için birbirlerini hayati görmeleri gerektiğini söyledi.

"AVRUPA'NIN BİR PARÇASIYIZ"

Bakan Fidan, "Biz de Avrupa'nın bir parçasıyız ve güvenlik platformumuzu oluşturmak için Avrupa coğrafyasında bir araya gelmediğimiz sürece kendimizi asla yeterince güvende hissetmeyeceğiz." dedi.

"İKİ TARAF NİHAİ HEDEFLER KONUSUNDA ÇOK CİDDİ"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin, "Siyasi irade açısından her iki taraf nihai hedefler konusunda çok ciddi." görüşünü paylaştı.

Fidan, imzalanan mutabakat zaptının, İran'ın nükleer programı, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması ve Hürmüz Boğazı'ndaki geçişler de dahil olmak üzere birçok tartışmalı detayı gelecekteki görüşmelere bıraktığını belirtti.