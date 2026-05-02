Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amedspor'a tebrik mesajı

1. Lig'de şampiyon Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takımın belirleneceği hafta geldi...

1. Lig'in son haftasında deplasmanda Iğdır FK ile 3-3 berabere kalan Amedspor, Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

"TÜM AMEDSPOR CAMİASINI VE DİYARBAKIRLI KARDEŞLERİMİ TEBRİK EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Amedspor'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebrik mesajı şu şekilde:

“Önümüzdeki sezon Diyarbakır’ımızı Trendyol Süper Lig’de temsil edecek olan Amedspor’u, tüm Amedspor camiasını ve Diyarbakırlı kardeşlerimi yürekten tebrik ediyor, başarılar diliyorum."”