1. Lig'de normal sezon sona erdi

1. Lig'de 38. ve son hafta mücadelesi tamamlandı. Erzurumspor FK'nın ardından Süper Lig'e direkt yükselmeye hak kazanan ikinci takım Amed Sportif Faaliyetler oldu.
Deplasmanda Iğdır FK ile 3-3 berabere kalan Diyarbakır temsilcisi, bu sonuçla ligi 2. basamakta tamamlayarak Süper Lig'e direkt yükselme hakkı elde etti.
PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU
1. Lig'de normal sezon sona ererken çeyrek final play-off maçlarında Çorum FK-Ankara Keçiörengücü ve Bodrum FK-Pendikspor mücadeleleri oynanacak.
Çeyrek final karşılaşmalarında kazanan takımlar, play-off yarı final müsabakasında kozlarını paylaşacak.
Yarı finalde galip gelen takım ise play-off finalinde normal sezonu 3. sırada bitiren Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre ligde play-off 1. tur maçları, 7 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.
Çorum FK, Çorum Şehir Stadı'nda Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak.
Bodrum FK ise Bodrum İlçe Stadı'nda Pendikspor'u konuk edecek.
SONUÇLAR
Hatayspor-Vanspor FK: 3-1
İstanbulspor-Adana Demirspor: 8-1
Boluspor-Serikspor: 3-1
Manisa FK-Sakaryaspor: 5-0
Çorum FK-Erzurumspor FK: 1-1
Iğdır FK-Amed Sportif Faaliyetler: 3-3
Bandırmaspor-Sivasspor: 1-0
Esenler Erokspor-Pendikspor: 1-1
Bodrum FK-Sarıyer: 0-1
Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü: 1-4
