Beşiktaş, Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde şampiyon oldu
Hentbol Erkekler Süper Lig play-off etabının 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Spor Toto'yu 33-27 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, siyah-beyazlı ekibin 17-15 üstünlüğüyle sonuçlandı.
BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLDU
İkinci devrede ise rahat oynayan Beşiktaş, maçı 33-27 kazanarak play-off etabının bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.
Siyah-beyazlılar, bu sonuçla Erkekler Süper Lig'deki 19. şampiyonluğunu elde etti.
TÖREN 31 MAYIS'TA YAPILACAK
Kupa töreni, 31 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak Nilüfer Belediyespor karşılaşmasının ardından yapılacak.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi